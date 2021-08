Roma, cedere i big per far felice Mourinho

Tuttosport (S. Carina) – Anche in Portogallo, dove la Roma ha lavorato per giorni durante il ritiro giocando anche delle amichevoli importanti, il refrain è lo stesso del resto della Serie A: non si compra senza cessioni. Un mantra che è chiaro anche a Mourinho, che non parla dal giorno della sua presentazione oltre un mese fa. I famosi regali richiesti per il momento sono Rui Patricio, Vina e Shomurodov. Troppo poco per ambire a un campionato in prima fila. Sfumato Xhaka, per avere un regista si dovranno attendere gli ultimi giorni di mercato. Infortuni e mancanza di acquisti hanno rallentato la tabella di marcia di Mourinho, che deve ancora trovare il centrocampo titolare. E’ anche impossibile approfittare di quello che accade alle altre, vedi l’Inter con Hakimi e Lukaku.