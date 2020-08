Roma, c’è qualcosa di positivo

Il Messaggero (A. Angeloni) – Comincia il lavoro sul campo per la seconda stagione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. I tamponi effettuati ieri, dopo le positività di Mirante, Perez, Peres e Kluivert, sono risultati tutti negativi, quindi la squadra è scesa in campo per il primo allenamento. Adesso il portoghese dovrà salutare i nazionali, che raggiungeranno i rispettivi ritiri ed oltre ad aspettare il loro ritorno, attende anche qualche mossa dal mercato, con diversi nomi, tra i convocati del ritiro, che sembrano ancora in uscita: Dzeko e Kolarov su tutti, Florenzi e forse anche Cristante, che poteva rientrare in uno scambio con Mandragora, Under e tanti altri ancora. La rosa è ancora da aggiustare.