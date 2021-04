Roma Cares, Zaniolo consegna le uova di Pasqua agli abbonati Under 10 e alle realtà più bisognose della città – VIDEO

Roma sempre in primo piano quando si parla di fare del bene. Anche a Pasqua non manca l’affetto dei giocatori giallorossi e questa volta il protagonista è Nicolo Zaniolo, prossimo al rientro in campo. Il talento romanista ha partecipato all’iniziativa di Roma Cares consegnando le uova di Pasqua agli abbonati Under 10 e alle realtà più bisognose della città. Di seguito il video postato dal Twitter ufficiale della società.

La parole di Zaniolo alla consegna: “Vi abbiamo fatto un regalo, dato che quest’anno non siete potuti venire allo stadio. Ci siete mancati tanto“. Il centrocampista ha autografato i doni e scattato alcune foto coi tifosi.

Zaniolo consegna l’uovo di Pasqua a un giovane tifoso. Zaniolo: “Come ti chiami?“. Tifoso: “Damiano“. Zaniolo: “Giochi a calcio?“. Damiano: “Sì“. Zaniolo: “Ruolo?”. Damiano: “Attaccante“. Zaniolo: “Fai gol?“. Damiano: “Sì“. Rivera a Zaniolo: “Questo ti ruba il posto“. Rivera a Damiano: “Vuoi rubare il posto a Nicolò? (ride, ndr)”. Damiano: “No (ride, ndr)”. Rivera: “Sei contento?“. Damiano: “Sì“. Rivera: “Sempre forza…?“. Damiano: “Roma“. Rivera: “Sempre magica…?“. Damiano: “Roma!“.