Roma Cares supporta i tifosi armeni

Corriere dello Sport (R. Maida) – In queste settimane la situazione in Armenia è molto complicata, visti i conflitti nella regione contesa con l’Azerbaigian, il Nagorno-Karabakh. Per sensibilizzare, Henrikh Mkhitaryan da giorni lancia appelli attraverso i suoi profili social, sfruttando la sua popolarità. La Roma intanto si muove. Attraverso Roma Cares, fondazione creata da Pallotta e sposata con entusiasmo dai Friedkin, i giallorossi hanno fatto partire un’iniziativa: ieri sono stati consegnati 117 pacchi contenenti capi d’abbigliamento e materiale sportivo all’ambasciata armena in Italia. Questi pacchi saranno inviati al Roma Club Armenia Giallorossi, molto attivo nella capitale Erevan. Queste le parole del Ceo Guido Fienga: “Lasciando da parte qualunque considerazione di natura politica, la fondazione Roma Cares è e sarà vicina ai tifosi romanisti più bisognosi ovunque si trovino. Con questa donazione intendiamo dare un primo concreto aiuto a bambini, donne e uomini alle prese con una situazione di estrema difficoltà”.