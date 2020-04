Continuano le iniziative della Roma per portare felicità nelle case dei tifosi in un momento difficile. Oggi, grazie ad alcuni volontari di Roma Cares, sono stati donati agli abbonati Under 10 pacchi contenenti alcune uova di Pasqua. Dopo aver manifestato vicinanza agli abbonati over 75 con la spesa, il club giallorosso ha portato sorrisi anche ai più giovani. Alcune delle uova sono state consegnate direttamente dal Ceo Guido Fienga e da Vincent Candela.