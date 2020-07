Roma Cares per i bimbi e la Raggi ringrazia

La Gazzetta Dello Sport – In attesa che il nuovo stadio saldi definitivamente il rapporto, Virginia Raggi ringrazia la Roma per la possibilità concessa a bambini in condizioni di fragilità di partecipare ai camp estivi organizzati dalla fondazione Roma Cares. “Abbiamo unito le forze per farli partecipare a degli speciali camp estivi. Abbiamo scelto di dare questa opportunità a 40 bambini, tra i 6 e i 10 anni, seguiti dai servizi sociali o provenienti da famiglie in difficoltà a cui, durante il lockdown, abbiamo consegnato pacchi di generi alimentari. I piccoli avranno così l’opportunità di allenarsi allo Stadio Tre Fontane. Grazie anche all’assessore Mammì, guidati da uno staff di allenatori giallorossi, saranno coinvolti in attività sportive ed educative per una settimana. Il progetto, partito il 6 luglio, andrà avanti fino a fine mese” scrive la sindaca su Facebook.