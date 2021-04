Gli abbonati della Roma possono prenotare un’auto per fare il vaccino anti-Covid

Da oggi gli abbonati dell’AS Roma potranno prenotare un nuovo servizio pensato per coloro che hanno fissato un appuntamento per la somministrazione del vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile. Con il sostegno del Main Global Partner Hyundai, il Club metterà infatti a disposizione un’automobile che permetterà loro di raggiungere comodamente, e in maniera assolutamente gratuita, la struttura sanitaria di riferimento. L’abbonato può ora prenotare il servizio di accompagnamento contattando il call center dell’AS Roma. È attivo dal lunedì al venerdì (09:30-18:30) al numero 06.89386000. Un autista si recherà presso l’abitazione del tifoso romanista, lo accompagnerà a vaccinarsi e lo riporterà a casa. E per garantire che il viaggio si svolga in completa sicurezza, la vettura Hyundai sarà sanificata al termine di ogni servizio.

asroma.com