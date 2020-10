Roma Cares aiuta le scuole, in dono diecimila mascherine

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – I testimonial, per ora, sono stati Nicolò Zaniolo e Gonzalo Villar, due dei giocatori più giovani della squadra allenata da Fonseca, proprio perché ai giovani è rivolta la nuova iniziativa di Roma Cares. Da ieri mattina, la fondazione giallorossa si occupa della distribuzione di circa 10mila mascherine in trenta scuole della Capitale, insieme ad un volantino con alcune indicazioni utili per lotta al Covid. Alla consegna delle mascherine ieri era presente anche Romolo, la mascotte del club, per cercare di rendere più leggero un momento delicato per tutti.