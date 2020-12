Roma, Calafiori fa il fenomeno

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ha dimostrato di essere viva e ha cancellato dopo pochi giorni la brutta sconfitta di Napoli. Questa vittoria le consentirà di preparare meglio la sfida al Sassuolo in programma tra due giorni all’Olimpico. I ragazzi di Fonseca hanno vinto meritatamente. Hanno ribaltato il risultato recuperano l’unico errore difensivo di serata. La vittoria è stata messa al sicuro da Mayoral, Calafiori e Dzeko. In campo dall’inizio c’erano soltanto tre titolari: Cristante, Ibanez e Pedro. Agli svizzeri un punto sarebbe servito per sperare nella qualificazione che si giocherà all’ultima contro il Cluj. I giallorossi hanno attaccato dal primo minuto dimostrando di non aver preso sottogamba la partita. Alla mezz’ora Nsame ha vinto il duello con Cristante ed ha insaccato facendo passare il pallone sotto le gambe di Pau Lopez. Il vantaggio dura poco perchè dall’altra parte arriva Mayoral in un’azione tutta spagnola con Pedro e Perez. Nella ripresa l’ingresso di Mkhitaryan ha aggiunto vivacità. Fonseca ha poi inserito anche Dzeko e Pellegrini per fargli riprendere condizione. La Roma ha aumentato la pression fino ad arrivare alla magia di Calafiori. Dzeko ha chiuso la partita su servizio di Peres.