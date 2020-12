Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani. Pedro confermato titolare. In difesa si rivede Kumbulla. Centrocampo a Villar

Pagine Romaniste – Ultima partita del 2020 per la Roma e l’obiettivo è vincere a tutti i costi contro il Cagliari. La classifica chiama, ma Fonseca vuole vedere una reazione dopo la scoppola contro l’Atalanta. Pedro ha giocato anche domenica, non brillando, ma questa sera verrà riproposto titolare alle spalle di Dzeko. Da vedere se con loro ci sarà Pellegrini o Mkhitaryan visto che Villar tornerà a vestire una maglia da titolare. Dietro out Spinazzola per infortunio e probabile riposo per Karsdorp. Calafiori e Peres favoriti sulle fasce. Nei tre di difesa torna Kumbulla.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling; Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling; Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante; Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling; Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling; Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling; Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.