(Pagine Romaniste) – Questa sera alle 20.45 la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Cagliari, per l’ultima partita di questa 23esima giornata di Serie A. De Rossi andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva da quando è sulla panchina giallorossa, cercando di approfittare della sconfitta della Lazio a Bergamo e per rimanere agganciati al treno Champions. Il Cagliari di Ranieri d’altro canto è chiamato a dare una riposta in ottica salvezza. DDR molto probabilmente farà esordire il nuovo arrivato Angeliño da titolare, mentre Baldanzi potrebbe essere una soluzione a gara in corso. Il tecnico giallorosso avrà per la prima volta a disposizione tutti i centrocampisti, ed il ballottaggio è aperto, anche se l’indiziato principale per rimanere in panchina è Bove.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

