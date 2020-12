Roma-Cagliari, le pagelle dei quotidiani. Mkhitaryan, Karsdorp e Veretout i migliori. Pedro bocciato

Pagine Romaniste – La Roma chiude il 2020 al terzo posto, in piena zona Champions. I giallorossi si sono imposti per 3-2 sul Cagliari di Di Francesco che dopo lo svantaggio iniziale per il gol di Veretout ha fatto tremare gli uomini di Fonseca prima con Joao Pedro che ha firmato il gol del momentaneo 1-1, poi con Simeone che ha colpito una traversa. Sarebbe stata una beffa troppo grande però per la Roma, che aveva dominato fino a quel punto la gara ed ha trovato la forza di segnare altri due gol con Dzeko e Mancini. Poi Joao Pedro ha firmato la personale doppietta che non è servita però ai rossoblu per agguantare il pareggio.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LEGGO (F.Balzani)

Mirante 5,5; Mancini 6, Cristante 6.5, Kumbulla 6; Karsdorp 7.5, Villar 6, Veretout 7, Bruno Peres 5.5; Pedro 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Pau Lopez s.v., Smalling 6, Ibanez 6, Pellegrini 6.5, Mayoral 5.5. Allenatore: Fonseca 6.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M.Cecchini)

Mirante 6; Mancini 6.5, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 7, Villar 5.5, Veretout 7, Bruno Peres 6; Pedro 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6. Subentrati: Pau Lopez 6, Smalling 6.5, Ibanez 6, Pellegrini 6.5, Mayoral 5.5. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL TEMPO (A. Austini)

Mirante 5.5; Mancini 6, Cristante 6.5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 7, Villar 6, Veretout 7, Bruno Peres 6.5; Pedro 5, Mkhitaryan 7; Dzeko 6. Subentrati: Pau Lopez s.v., Smalling 7, Ibanez 7, Pellegrini 6.5, Mayoral 5.5. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 7.5, Villar 6, Veretout 6.5, Bruno Peres 6; Pedro 4, Mkhitaryan 7; Dzeko 6. Subentrati: Pau Lopez s.v., Smalling 6.5, Ibanez 6, Pellegrini 6.5, Mayoral s.v.. Allenatore: Fonseca 7.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 7.5, Villar 5.5, Veretout 6.5, Bruno Peres 6; Pedro 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Pau Lopez s.v, Smalling 6.5, Ibanez 6.5, Pellegrini 6, Mayoral s.v.. Allenatore: Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA (M.Pinci)

Mirante 5.5; Mancini 6, Cristante 6, Kumbulla 5.5; Karsdorp 6.5, Villar 6, Veretout 7, Bruno Peres 6; Pedro 4.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 5.5. Subentrati: Pau Lopez 6, Smalling 6.5, Ibanez 6, Pellegrini 6, Mayoral 5. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL MESSAGGERO (A.Angeloni)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 7, Villar 6, Veretout 7, Bruno Peres 6; Pedro 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Pau Lopez 6, Smalling 6, Ibanez 6.5, Pellegrini 6, Mayoral s.v.. Allenatore: Fonseca 7.