Roma, buone indicazioni. La difesa a 3 è una certezza. Dybala, nuovo assalto

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Senza Nazionali, qualche minuto soltanto per Mancini e Celik, ma con uno Zaniolo in più. La Roma ha vinto 2-0 contro il Sunderland con le reti di Felix e Nicolò. Ancora in stallo l’affare con la Juventus, quindi Mou non avrebbe potuto fare diversamente. Le indicazioni sono state queste: 1) la condizione fisica è già discreta; 2) la difesa a tre è una certezza da cui ripartire; 3) alcuni singoli sono di sicuro affidamento: Smalling è una sicurezza ed è il leader della retroguardia, Zalewski continua a crescere e a giocare con personalità.

E’ stata partita vera, anche troppo visto che ci sono stati dei contrasti duri: Ibanez ha pagato con 6 punti di sutura tra la zona frontale e la regione orbitaria della testa. Tra i più positivi Felix. Sul fronte mercato arrivano accelerazioni per Dybala, ma dall’entourage arrivano smentite. Giorni caldi anche per Frattesi.