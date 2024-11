Al termine della sfida con la Roma, vinta per 3-2 dal Bologna all’Olimpico, Karlsson e Castro hanno parlato ai microfoni di Dazn. Queste le loro dichiarazioni:

Castro una grande prestazione, emozioni?

Sono molto contento che abbiamo vinto questa partita troppo importante per noi in questo stadio così bello. Tutto quello che faccio è per la squadra. L’esultanza è per la mia famiglia.

Karlsson il tuo primo gol.

È arrivato finalmente il momento dopo più di un anno e sono veramente felice. È stato un match molto complicato ma noi abbiamo combattuto molto bene e ora arriviamo alla pausa con delle buone sensazioni.

Castro dove può arrivare il Bologna.

Non ci pensiamo ragioniamo partita per partita. Ora c’è la sosta e qualcuno andrà in Nazionale e qualcuno in vacanza. Poi torneremo a lavorare

