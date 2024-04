Roma-Bologna 1-3. Giallorossi a -7 dagli emiliani

Pagine Romaniste – Archiviato il passaggio alle semifinali di Europa League, la Roma è pronta per tornare a lottare per il quarto posto in Serie A. Oggi alle 18:30 allo Stadio Olimpico i giallorossi affronteranno il Bologna di Thiago Motta, sfida quasi decisiva per le sorti europee delle due squadre. Nonostante la grande fatica di giovedì contro il Milan, De Rossi è pronto a schierare i suoi fedelissimi.

In porta non ci sono dubbi e sarà confermato Svilar. In difesa dovrebbero andare in panchina Smalling e Spinazzola, sostituiti da Llorente e Angeliño; insieme a loro ci saranno Mancini e Karsdorp. A centrocampo il trio titolare non è in discussione: Cristante, Paredes e Pellegrini partiranno dal 1′. In attacco l’assenza di Lukaku sarà coperta dal ritorno come titolare di Abraham. Oltre l’iraniano nel reparto offensivo verranno nuovamente schierati Dybala ed El Shaarawy.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik (52′ Karsdorp), Llorente, Mancini; Angeliño (52′ Spinazzola), Cristante (84′ Joao Costa), Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham (52′ Azmoun), El Shaarawy (71′ Baldanzi).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Kristensen, Renato Sanches, Aouar, Zalewski.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Llorente, Mancini, Paredes, Azmoun, Lukaku, Huijsen.

Squalificati: –

Indisponibili: Ndicka, Lukaku.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Aebischer, Freuler; El Azzouzi, Ndoye, Saelemaekers; Zirkzee (69′ Castro).

A disposizione: Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Fabbian, Corazza, Orsolini, Lykogiannis, De Silvestri, Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

Indisponibili: Ferguson, Soumaoro, Odgaard.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Beukema, Calafiori, Lykogiannis, Kristiansen, Ndoye

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Passeri e Costanzo.

IV uomo: Sacchi.

Var: Irrati.

Avar: Chiffi.

Marcatori: 14′ El Azzouzi (B), 45′ Zirkzee (B), 55′ Azmoun (R), 64′ Saelemaekers (B).

Ammoniti: Paredes (R), Zirkzee (B). Angelino (R), Pellegrini (R), El Shaarawy (R).

Espulsi:

Altro: 63.850 spettatori.

LIVE

SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO