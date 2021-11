Roma-Bodo/Glimt 2-2. Ibanez salva i giallorossi dalla sconfitta

Pagine Romaniste – La Roma non va oltre il pareggio in casa contro il Bodo/Glimt. Una partita bloccata fin dall’inizio, con troppi errori in fase di costruzione e molti palloni persi a centrocampo. Il Bodo è attento e dimostra di avere qualità tanto che al 45′ è avanti con uno straordinario gol di Solbakken che, di prima, la infila all’incrocio dei pali. Mourinho nel secondo tempo inserisce Villar e Carles Perez e i giallorossi danno segni di vita. Al 53′ ci pensa El Shaarawy, servito da Zanolo passato trequartista, a trovare il pareggio con un bel gol a giro. La gioia dura poco perché al 65′ Botheim, lasciato solo in area, ritrova il vantaggio con un colpo di testa. Il definitivo pareggio arriva a 5 minuti dalla fine con il “solito” Ibanez che da corner la insacca di testa.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe (46′ Villar), Veretout; Zaniolo (64′ Shomurodov), Mkhitaryan (46′ Carles Perez), El Shaarawy (88′ Zalewski); Abraham (80′ Mayoral).

In panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Tripi, Calafiori, Diawara, Bove, Zalewski.

Allenatore: Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan; Fet, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

A disposizione: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Vetlesen, Mugisha, Pernambuco, Koomson, Nordas.

Allenatore: Knutsen.

Arbitro: Papapetrou (Grecia).

Guardalinee: Petropoulos e Aptosoglou (Grecia).

Quarto uomo: Diamantopoulos (Grecia).

Marcatori: 46′ Solbakken, 53′ El Shaarawy, 65′ Botheim, 84′ Ibanez.

Ammoniti: 75′ Cristante, 77′ Ibanez, 80′ Solbakken.

Espulsi:

Note: 2′ recupero (PT).

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 20.27 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.41 – La formazione del Bodo/Glimt.

Ore 19.33 – La formazione della Roma.

Ore 19.21 – La Roma è allo Stadio.