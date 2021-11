Roma-Bodo, convocati Diawara, Villar, Reynolds e Mayoral. Out Matias Viña

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – José Mourinho richiama all’appello gli epurati. Il tecnico giallorosso ha infatti convocato Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral per il match di questa sera contro il Bodo-Glimt. Questi quattro giocatori erano stati lasciati a casa proprio per ladeludente prestazione nella gara d’andatadi Conference League contro i norvegesi. Ora Mourinho ha deciso di convocarli nuovamente, anche se ancora è incerto se lasciarli in tribuna o portarli in panchina. La certezza è che saranno questa sera all’Olimpico per il match europeo. Non ci sarà invece Lorenzo Pellegrini, a riposo per l’infiammazione del ginocchio sinistro, e Matias Viña che non è stato convocato. Al suo posto giocherà Riccardo Calafiori, mentre il ruolo del vice capitano verrà occupato da Mkhitaryan, con El Shaarawy largo a sinistra.