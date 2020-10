Roma-Benevento, le probabili formazioni dei quotidiani. Tra i pali confermato Mirante, ballottaggio Peres-Santon

Pagine Romaniste – La Roma è pronta a ripartire dopo la sosta delle Nazionali. I giallorossi affronteranno il Benevento alle ore 20.45 nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Paulo Fonseca non dovrebbe modificare l’assetto della squadra rispetto alle partite precedenti. Confermato Mirante tra i pali, così come la difesa a tre che sarà composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A Veretout e Pellegrini saranno affidate le redini del centrocampo, con Spinazzola e Santon (in ballottaggio con Peres) ai loro lati. Infine, alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko, ci saranno Mkhitaryan e Pedro che avranno il compito di supportare il bosniaco.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro, Dzeko.