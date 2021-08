Roma-Belenenses, le probabili formazioni e dove vederla: Mayoral di nuovo titolare, Reynolds a destra

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La Roma cerca la prima vittoria del ritiro portoghese. Nelle due gare disputate – contro il Porto prima ed il Siviglia poi – sin qui i giallorossi hanno trovato altrettanti pareggi. Domani alle ore 12 i capitolini affronteranno il Belenenses.

All’Estadio Municipal da Bela Vista a Parchal (Algarve), la formazione lusitana arriva dopo aver disputato la prima gara ufficiale. Sabato scorso ha infatti giocato il primo turno di Coppa di Lega portoghese, perdendo (1-0) contro il CD Mafra. La prima amichevole stagionale è stata contro i connazionali dello Sporting Lisbona, caduto per 1-0.

Dopo la sfida contro i campioni di Portogallo in carica, ci sono stati – in ordine – gli incroci con Benfica (0-0) e poi la seconda sfida con lo Sporting, questa volta vittorioso per 2-1. Ha fatto poi seguito la vittoria (2-1) contro l’Accademia de Coimbra, compagine della seconda divisione. L’ultima amichevole prima del debutto ufficiale è stata contro l’Estoril, che è passato con il risultato di 1-0. Al debutto in campionato, infine, il Belenenses affronterà il Porto, primo avversario della Roma nel ritiro in Algarve.

Contro i Dragoes la squadra di Mourinho era passata in vantaggio con Mancini, salvo poi incappare negli ultimi minuti nel pareggio firmato da Ferreira. La partita contro il Siviglia ha invece mostrato una difesa sì licenziosa di occasioni, ma comunque solida. Diverso il discorso dell’attacco, a rilento e per nulla cinico. L’ultima mezz’ora è stata disputata in superiorità numerica per la doppia ammonizione di Gudelj. Ciononostante, la Roma non è riuscita a concretizzare le diverse occasioni create.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-BELENENSES

L’undici che domani partirà titolare sarà lo stesso visto contro il Siviglia. Davanti a Fuzato andranno dunque a posizionarsi Reynolds e Calafiori sulle corsie esterne, Ibanez e Kumbulla saranno al centro. In mezzo al campo Darboe e Bove. Perez e El Shaarawy affiancheranno Mkhitaryan nel supportare Mayoral. Cristante – tornato dopo le vacanze post Europeo – e il nuovo acquisto Shomurodov potrebbero aggregarsi alla squadra andando in panchina.

Con l’inizio di campionato imminente (8 agosto), Petit potrebbe optare per un leggero turnover. In porta Luiz Felipe, difesa formata da Phete, Akas e Boni. A centrocampo ci saranno Calilla e Varela laterali, Santos e Taira in mezzo. Ndour e Afondo Sousa ai lati di Cassierra.

DOVE VEDERE ROMA-BELENENSES

La gara sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati potranno anche vedere la partita in streaming tramite l’app Sky Go. Chi non è in possesso di un abbonamento alla pay tv, potrà usufruire del servizio streaming gratuito offerto dalla Roma sui canali social e su Roma Tv +.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Calafiori, Ibanez, Kumbulla; Darboe, Bove; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Mancini, Smalling, Cristante, Tripi, Diawara, Ciervo, Pellegrini, Zaniolo, Zalewski, Dzeko, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout, Villar.

BELENENSES SAD (3-4-3): Felipe; Pete, Boni, Akas; Calilla, Santos, Taira, Varela; Ndour, Cassierra, A.Sousa.

A disposizione: Monteiro, Henriques, Jójó, Chima, Ribeiro, Taira, Yaya, Sithole, Rafa, C. Sousa, Chico, Mota.

Allenatore: Petit.

Indisponibili: Sandro, Nuno.