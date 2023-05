Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala dal 1’, in difesa Cristante

Pagine Romaniste – Primo step della grande sfida di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen, in programma stasera allo stadio Olimpico. É il 32º sold out della stagione, 11 uomini in campo, il 12º sarà sugli spalti. Nonostante ciò le difficoltà sono tante e riguardano tutte la formazione giallorossa. In difesa sicuramente tornerà Cristante insieme a Mancini ed Ibanez. Sulle fasce una maglia per Celik e una per Spinazzola, in vantaggio su Zalewski. Centrocampo l’inamovibile Matic insieme al “cane malato” Bove. Per il resto tutto è condizionato da Paulo Dybala e dal fatto che possa giocare o meno dall’inizio.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Pellegrini, Belotti, Abraham.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Bove, Spinazzola; Belotti, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Bove, Spinazzola; Belotti, Abraham.

LEGGO (3-4-2-1)