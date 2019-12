Roma Awards: il selfie di Totti al derby miglior esultanza del decennio – VIDEO

Continuano le premiazioni relative ai “Roma Awards” per il decennio 2010-2019. Dopo aver premiato Roma-Barcellona come miglior partita e Claudio Ranieri come miglior allenatore, Γ¨ la volta della miglior esultanza. Vince Francesco Totti con il selfie scattato dopo la rimonta al derby nel 2015, realizzata grazie ad una doppietta. Tra le contendenti anche l’esultanza di Florenzi con l’abbraccio alla nonna in tribuna, Balzaretti, Manolas e Perotti.

πŸ™Œβ€ CELEBRATION OF THE DECADE πŸ™Œ Of course this one had to win it! πŸ‘‘πŸ€³ @Totti pic.twitter.com/TOpg94ec3S — AS Roma English (@ASRomaEN) December 28, 2019