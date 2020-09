Roma avara con i cambi, Diawara la prima protesta

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Tra Hellas Verona e Juventus, Paulo Fonseca ha effettuato in tutto cinque cambi, pur avendone a disposizione il doppio. Nessuno in Serie A ha cambiato meno del tecnico a gara in corso. Questo è bastato per far fiorire i primi musi lunghi, a partire da Diawara. L’agente del centrocampista, Daniele Piraino, ha parlato a Tuttomercatoweb.com, tornando anche sul caso del 3 a 0 a tavolino: “Non ha colpe per non esser stato inserito in lista Over. È stato un dispiacere anche per Amadou, ma che colpe ne ha? Il fatto che sia stato fatto passare come caso-Diawara è un peccato perché non gli ha fatto certo piacere e perché le responsabilità non sono le sue. La panchina contro la Juve? Un vero peccato. È stato contento per la prestazione dei compagni ma ci teneva a giocare dall’inizio, soprattutto per stare nei titoli per quel che fa e per come merita. Manca una settimana alla fine del mercato: se alle sviste nella lista sommiamo le scelte tecniche, dobbiamo fare il punto con la società. Vorremmo chiarezza sul ruolo e sull’importanza di Amadou nel progetto del club“. Una forzatura per cercare uno scambio con Torreira dell’Arsenal? Villar anche cerca più spazio. Kluivert contro la Juventus non è entrato nemmeno quando la Roma era in superiorità numerica e Mkhitaryan e Pedro erano stanchi. Fonseca dovrà gestire una rosa ampia, anche se non qualitativa come vorrebbe lui.