Roma-Athletic Club, le pagelle dei quotidiani: Dovbyk continua a segnare. N’Dicka il migliore in difesa

La Roma non va oltre il pari nel suo debutto europeo stagionale contro l’Athletic Club. I giallorossi, guidati da Juric, sono stati protagonisti di una partita a due facce. Infatti il primo tempo di altissimo livello conclusosi in vantaggio grazie al gol di Dovbyk su assist di Angeliño, non è stato riproposto nella seconda parte della gara. La seconda frazione è stata di minor intensità con grande attenziona alla fase difensiva, venuta a mancare però sul gol dell’1-1 finale siglato da Paredes sugli sviluppi di una palla inattiva.

Comunque buone le prestazioni di N’Dicka, Koné, Angeliño e Baldanzi, che dimostra di essere sempre più a suo agio con la casacca giallorossa. Non entrano bene i cambi: perché non permettono alla squadra di esprimersi come nei primi 45′. Tuttavia non benissimo neanche Mancini e Hermoso, che sbagliano in occasione del gol.

GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6. N’Dicka6.5, Hermoso 6; Celik 6 (71′ Abdulhamid 5), Koné 6,5 (80′ Paredes SV), Cristante 5.5. Angeliño 6,5; Dybala 6.5 (46′ Soulé 5), Baldanzi 6.5 (62′ Pisilli 5.5); Dovbyk 6.5 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: Juric 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5,5. N’Dicka 65. Hermoso 6; Celik 6.5 (71′ Abdulhamid 5,5) 55, Koné 6,5 (80′ Paredes SV), Cristante 6. Angeliño 6,5; Dybala 6.5 (46′ Soulé 55). Baldanzi 6,5 (62 Pisilli 6); Dovbyk 7 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: Juric 6.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6. N’Dicka 6,5. Hermoso 5,5; Celik 6 (71′ Abdulhamid 6), Koně 6 (80° Paredes SV), Cristante 5.5. Angeliño 7; Dybala 6 (46′ Soulé 5.5), Baldanzi 6.5 (62 Pisilli 6); Dovbyk 7 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: Juric 6.

LEGGO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 7. Hermoso 6; Celik 6 (71′ Abdulhamid 5,5). Koné 7 (80 Paredes SV), Cristante 5.5. Angeliño 7; Dybala 6,5 (46′ Soulé 5.5), Baldanzi 6.5 (62′ Pisilli 6); Dovbyk 7 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: Juric 6.5.

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5.5. N’Dicka 6. Hermoso 5.5; Celik 6 (71′ Abdulhamid 5,5), Koné 6,5 (80′ Paredes SV), Cristante 6. Angeliño 7.5, Dybala 6 (46′ Soulé 5,5), Baldanzi 6,5 (62′ Pisilli 5.5); Dovbyk 7 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: Juric 6.