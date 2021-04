Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani. Attacco sulle spalle di Dzeko. Pellegrini e Mkhitaryan a supporto

Pagine Romaniste – Prima dell’Europa League c’è da onorare il campionato ed oggi all’Olimpico arriva l’Atalanta lanciatissima per la zona Champions. Fonseca è pronto a schierare la formazione migliore possibile (al netto degli infortunati) facendo mettere minuti importanti nelle gambe dei titolari. Tornano Pau Lopez in porta, Mancini in difesa, Villar a centrocampo, Pellegrini e Dzeko davanti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

