Roma-Atalanta 1-0, le pagelle dei quotidiani: Abraham di spessore, qualità Zaniolo e Mkhitaryan. Zalewski imprendibile

Pagine Romaniste – Contatto e risalita. La Roma vince 1-0 contro l’Atalanta, aggancia i bergamaschi – che hanno una partita in meno – al quinto posto in classifica a 47 punti, -3 dalla Juventus impegnata oggi con lo Spezia, sconfitto settimana scorsa dai giallorossi e rilancia i sogni europei. La squadra capitolina – al cui comando si è seduto ancora una volta Foti – la sblocca al 31’ con Abraham, tornato al gol all’Olimpico che mancava dal 9 gennaio. Nel secondo tempo la Roma resiste, lascia sfogare l’Atalanta e si prende quei tre punti che contro la Dea non arrivavano dal 2014.

Salgono in cattedra Abraham, Zaniolo, Zalewski e Mkhitaryan. Tammy, oltre al gol, aggiunge una prestazione totale, di così tanto sacrificio che esce per esaurimento delle energie fisiche. Nicolò si esalta nell’assist del gol vittoria con un controllo straordinario, sprecando però qualche occasione di troppo. Il giovane italo-polacco, invece, si cala perfettamente nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia: attento in difesa, propositivo e sprizzante in avanti. Un po’ come Miki, di certo tra i migliori, per il grande aiuto, offensivo e non solo, impreziosito da rara qualità.

Quella che è mancata a tratti a Pellegrini. Quantità, invece, messa a disposizione da Cristante e dalla difesa. Sulla destra, infine, prova solida e concreta di Karsdorp. Rapace nei recuperi, da qui avvia il vantaggio con un perfetto lancio in avanti per Zaniolo. Bene i cambi, stona un po’ Ibanez, superato troppo facilmente.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5, Cristante 6,5, Mkhitaryan 7, Zalewski 7; Pellegrini 6,5; Zaniolo 7, Abraham 7,5. Subentrati: Vina 6, Veretout 6, Afena-Gyan sv, Oliveira sv, Ibanez sv. Allenatore: Foti 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kumbulla 7,5; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Mkhitaryan 7, Zalewski 7; Pellegrini 6; Zaniolo 7, Abraham 7,5. Subentrati: Vina 6, Veretout sv, Afena-Gyan sv, Oliveira sv, Ibanez sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 7, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Mkhitaryan 7, Zalewski 7; Pellegrini 5,5; Zaniolo 6,5, Abraham 7. Subentrati: Vina 6, Veretout 6, Afena-Gyan sv, Oliveira sv, Ibanez sv. Allenatore: Foti 7.

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kumbulla 7; Karsdorp 6,5, Cristante 6,5, Mkhitaryan 7, Zalewski 7; Pellegrini 6; Zaniolo 7, Abraham 7,5. Subentrati: Vina 5,5, Veretout sv, Afena-Gyan sv, Oliveira sv, Ibanez sv. Allenatore: Foti 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 7; Karsdorp 6,5, Cristante 6,5, Mkhitaryan 7, Zalewski 6; Pellegrini 6,5; Zaniolo 6,5, Abraham 7,5. Subentrati: Vina sv, Veretout 6, Afena-Gyan sv, Oliveira sv, Ibanez sv. Allenatore: Foti 7.

IL TEMPO (F. BIAFORA)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kumbulla 7,5; Karsdorp 6,5, Cristante 7, Mkhitaryan 7, Zalewski 7; Pellegrini 6,5; Zaniolo 6,5, Abraham 7,5. Subentrati: Vina 6,5, Veretout 6,5, Afena-Gyan 6, Oliveira 6, Ibanez 6. Allenatore: Mourinho 7.