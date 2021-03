Roma: Arsenal o United, è un sorteggio da brividi

Corriere dello Sport (N. Balice) – Non resta che la Roma. Tutto il calcio italiano è con lei anche osservando il sorteggio di oggi. I giallorossi, infatti, hanno fatto quello che dovevano, pure qualcosa in più, battendo tutto sommato in scioltezza lo Shakhtar Donetsk sia all’andata che al ritorno. E grazie a qualche risultato sorprendente, ora può guardare con grande ottimismo al sorteggio in programma oggi a Nyon, presso la Casa del Calcio Europeo dove alle 13 verrà delineato l’intero tabellone di Europa League, dai quarti alla finale di Danzica.

Le insidie per i giallorossi sono tutte o quasi rappresentate dal Manchester United, fresco di successo a San Siro contro il Milan. Potendo scegliere sarebbe meglio anche pescare una pallina che nasconda il bigliettino dell’Arsenal, in ogni caso una mina vagante nonostante le difficoltà in Premier dove è attualmente deciso. A seguire le spagnole Villareal e Granada, in un sorteggio ideale potrebbero essere lasciate alle avversarie. L’Ajax non è più la squadra che arrivava a un passo dalla finale di Champions, ma è sempre un avversario ricco di talento e con pedigree internazionale. Vien da sé che poter pescare una tra Dinamo Zagabria e Slavia Praga renderebbe il venerdì della Roma particolarmente dolce.