Buone notizie per la Roma. Nella sfida di Europa League di ieri sera, Dybala e Celik hanno lasciato rispettivamente il terreno dio gioco per infortunio. In mattinata la Joya ha svolto gli esami ed è stata scongiurata l’ipotesi relativa a un infortunio muscolare. Si tratta per entrambi i giocatori di un semplice affaticamento muscolare. Saranno disponibili domenica contro il Venezia. Anche Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare in campo dopo il colpo al ginocchio rimediato contro l’Udinese. Domani riprenderà ad allenarsi in gruppo. A rendere nota la notizia è il Corriere dello Sport.