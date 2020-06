Roma, anno sotto zero

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo gennaio alla Roma ne sono capitate di tutti i colori: subito due partite perse all’Olimpico, con tanto di infortunio drammatico di Zaniolo. Lo scontro diretto contro l’Atalanta perso a Bergamo. L’inizio della pandemia che ha congelato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, per chiudere con la sospensione di Petrachi. Con Fonseca la Roma ha fatto un solo punto in più rispetto all’anno scorso, senza neanche giocare la Champions League. Di Francesco fu esonerato con 6 sconfitte in campionato, Fonseca è già a quota 8. Senza la Champions per il secondo anno consecutivo, la Roma continuerà il ridimensionamento che già Ranieri, nella primavera del 2019, aveva svelato con chiarezza.