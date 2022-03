Roma ancora ai quarti in Europa: unica italiana a raggiungere tale obiettivo almeno 3 volte dal 2017/2018

Con grande fatica la Roma supera il Vitesse ed accede ai quarti di finale di Conference League. Per i giallorossi è la terza volta dalla stagione 2017/2018 e questo dato la fa volare in testa ad una speciale classifica. I capitolini, infatti, sono gli unici in Italia ad aver raggiunto almeno 3 volte questo turno ad eliminazione diretta da quell’annata: Champions 17/18, Europa League 20/21 e appunto questa Conference League. Una presenza costante. Lo riporta il Twitter OptaPaolo.

3 – Dal 2017/18 ad oggi, la #Roma è l'unica squadra italiana ad aver raggiunto almeno 3 volte i quarti di finale di una competizione europea (Champions 17/18, Europa League 20/21 e Conference League 21/22). Presenza.#RomaVitesse pic.twitter.com/WFNPXJothv — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 17, 2022