Roma, anche Justin Kluivert positivo al Coronavirus

Si allunga la lista dei positivi al COVID in casa Roma. Dopo Mirante, Carles Perez, Bruno Peres è il turno di Justin Kluivert. A riferirlo è Angelo Mangiante attraverso il suo profilo ufficiale Twitter. Per oggi la società giallorossa ha già annullato l’allenamento che avrebbe aperto le ostilità in questa stagione. Domattina nuovo giro di tamponi e, in caso di esiti negativi, la squadra tornerà in campo nel pomeriggio.