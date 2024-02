La Lega Serie A ha reso note le decisione arbitrali prese dal Giudice sportivo in merito alla 25ª giornata di campionato. Settima sanzione per Gianluca Mancini, terza per Azmoun e Huijsen. Alla Roma anche 4.000 euro di multa per lancio di fumogeni da parte dei sostenitori giallorossi.