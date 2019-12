Roma, allenamento a Dubai per Jesus, Mkhitaryan e Perotti: “Non si molla neanche in vacanza” – FOTO

I giocatori della Roma sono in vacanza per le vacanze di Natale, ma in molti continuano ad allenarsi duramente anche durante questa sosta invernale. Paulo Fonseca ha lasciato dei “compiti” da svolgere a casa ed i giallorossi non si sono smentiti. Diego Perotti infatti, in vacanza a Dubai insieme alla famiglia, ha postato una storia Instagram in compagnia di Juan Jesus e Henrikh Mhkitaryan dopo un allenamento. Anche l’armeno e il centrale brasiliano hanno scelto Dubai come meta dove trascorrere il Natale. Questo il commento dell’argentino:

“Non si molla manco in vacanza!“.