Roma, allarme Smalling: ha fastidio al ginocchio e alla caviglia. Ecco le sue condizioni

gazzetta.it – Tutto pronto per il derby tra Lazio e Roma, in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. In casa giallorossa è allarme Smalling. Fonseca deciderà se convocarlo o meno. Il centrale ha fastidio al ginocchio e alla caviglia: ha fatto una visita che ha escluso problemi “seri”, però rimane in dubbio per la stracittadina.

Torna invece a disposizione Pedro, ma Fonseca non dovrebbe stravolgere l’assetto usato contro l’Inter: candidati sulla trequarti sono infatti Pellegrini e Mkhitaryan che giocheranno alle spalle di Dzeko. Villar dovrebbe invece vincere il ballottaggio con Cristante.