Roma-Ajax, le probabili formazioni dei quotidiani. In porta ritorna Pau Lopez. Spazio a Calafiori, c’è Mkhitaryan

Pagine Romaniste – La Roma questa sera si gioca tutto. L’appuntamento contro l’Ajax non si può sbagliare. Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League mister Paulo Fonseca si affida alla miglior formazione possibile di questa momento. In porta ritorna Pau Lopez dopo il turno di riposo in campionato col Bologna. La linea difensiva sarà composta da Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Roger Ibanez. Sulle fasce mancheranno Spinazzola per infortunio e Bruno Peres per squalifica, quindi spazio a Rick Karsdorp e Riccardo Calafiori. In mediana al fianco di Jordan Veretout ci sarà Amadou Diawara. Infine Edin Dzeko guiderà l’attacco, alle sue spalle agiranno Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan.

LEGGO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

