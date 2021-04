Roma-Ajax, le pagelle dei quotidiani. Dzeko ringhia. Diawara e Calafiori perfetti. Karsdorp e Ibanez solidi

Pagine Romaniste – La Roma fa la storia. I giallorossi sono in semifinale di Europa League. Dopo il successo per 2-1 in rimonta dell’andata, il ritorno dei quarti contro l‘Ajax finisce 1-1. La rete di Brobbey al 49′ mette paura ai giallorossi, ma il sigillo di Dzeko (72′) scaccia ogni fantasma. La Roma troverà davanti una squadra inglese. Se in Champions nel 2018 era il Liverpool, questa volta è il Manchester United. I Red Devils hanno staccato il pass superando 4-0 (risultato totale) il Granada. La sfida della gara d’andata è in programma il 29 aprile all’Old Trafford, mentre il ritorno sarà all’Olimpico il 6 maggio. Entrambe le partite avranno il fischio d’inizio alle 21.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A.PUGLIESE)



Lopez 5,5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 6,5, Veretout 6, Calafiori 6,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)



Lopez 5,5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6; Diawara 6, Veretout 6, Calafiori 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (S.AGRESTI)



Lopez 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 6,5, Veretout 6, Calafiori 7; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Lopez 6; Mancini 7, Cristante 7, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 7, Veretout 6.5, Calafiori 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 8. Subentrati: Mayoral 6, Villar 6.5, Pedro 6. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Lopez 5,5; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5; Diawara 7,5, Veretout 6,5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral 7, Villar 6,5, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A.ANGELONI)

Lopez 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 6,5, Veretout 6, Calafiori 6,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Mayoral SV, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (F.BALZANI)

Lopez 5; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6; Diawara 7, Veretout 5,5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mayoral 6,5, Villar SV, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Lopez 6; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Ibanez 7; Karsdorp 6,5; Diawara 7, Veretout 6,5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mayoral 6,5, Villar 6, Pedro SV. Allenatore: Fonseca 6,5.