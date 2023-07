Il Tempo (M. Cirullo) – La Roma saluta finalmente Coric e Bianda. I contratti dei due ‘talenti’, mai sbocciati, sono infatti terminati ieri. I due acquisti sono targati Monchi, che nell’estate del 2018 li prelevò per un totale di 12 milioni – 6 a testa – più bonus, che tuttavia non sono mai maturati. Chi aveva più aspettative era il croato, ma nei 5 anni da tesserato della Roma ha collezionato solamente tre presenze tra campionato e Champions League. Dopo si sono susseguiti quattro prestiti all’Almeria, poi al VVV-Venlo, passando per l’NK Olimpia e all’FC Zurigo. Non ha invece mai giocato in prima squadra Bianda, disputando 31 partite con la Roma Primavera, realizzando due gol. Poi due prestiti, prima al Zulte Waregem e poi il ritorno in Francia al Nancy. Anche Bianda, come Coric, ha deciso di terminare l’ultima stagione fuori rosa.