Roma, accordo vicino con Josè Fontes: il portoghese potrebbe essere il nuovo capo degli osservatori

Insieme a Josè Mourinho è pronto a sbarcare a Roma un altro portoghese. Si tratta di José Fontes che sarà il nuovo capo degli osservatori del club giallorosso. Un nome che era già stato accostato nei giorni scorsi, stando però a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com la trattativa è in fase avanzata e Fontes è pronto a lasciare dopo 5 anni il Leicester, dove ricopre l’incarico di Senior Scout, per trasferirsi alla Roma. La nomina arriverebbe direttamente da parte di Josè Mourinho che avrebbe indicato il connazionale come possibile nuovo capo degli osservatori.