Dopo l’insistenza degli ultimi giorni la Roma ottiene il rinforzo in difesa. È fatta per Huijsen. Il centrale arriverà alla corte di Mourinho in prestito secco oneroso fino a Giugno. Raggiungerà la capitale nella giornata odierna per le visite mediche e la firma sul contratto. A rendere nota la notizia Fabrizio Romano tramite Twitter.

L’affare è stato concluso con un prestito secco oneroso da 700mila euro. La Juve, che aveva già un accordo con il Frosinone, ha mantenuto il punto e non ha permesso l’inserimento di alcun diritto di riscatto per il giovane talento, che è pronto a rinnovare fino al 2028 con i bianconeri al suo ritorno. Luigi Cherubini raggiungerà poi Torino sempre con la stessa formula del prestito oneroso senza riscatto.

🚨🟡🔴 Dean Huijsen to AS Roma, here we go! Agreement reached on loan from Juventus until June, no buy option.

Huijsen will travel today for medical tests and contract signing.

Huijsen will sign one year extension at Juventus until 2028 ahead of loan, as revealed. pic.twitter.com/tYjEPGv9uF

