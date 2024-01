Luigi Cherubini lascerà la Roma nei prossimi giorni e passerà alla Juventus. Il capitano della Primavera dei giallorossi raggiungerà Torino, ma l’affare è slegato dall’accordo che porta Huijsen nella Capitale. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite Twitter, in caso di accordo si tratterebbe di trasferimento a titolo definito. L’ufficialità non è stata quindi ancora raggiunta.

⚪️⚫️ After Dean Huijsen deal, Juventus will continue talks with AS Roma next week to sign 2004 born winger Luigi Cherubini.

In case deal is agreed, it’d permanent move to Juventus from Roma and not loan. Agreement not completed yet. pic.twitter.com/nUuiuFJHFD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024