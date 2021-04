Roma, a Cagliari soltanto un test prima del Manchester United

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Paulo Fonseca ribadisce: la Roma è con la testa al campionato. L’allenatore deve isolare la squadra dal clima di crescente eccitazione per la sfida di Europa League contro il Manchester United, e anche fare i conti con l’ombra di alcuni colleghi. Per la prossima stagione le primissime scelte del club sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, mentre dall’Inghilterra qualcuno parla di Mourinho, che ha appena divorziato col Tottenham. Nel match di oggi con il Cagliari il tecnico darà spazio al turnover, mentre rientrano Spinazzola, Smalling, El Shaarawy e Kumbulla. Nuovi stop invece per Mirante e Calafiori. L’obiettivo è quello di dare la possibilità di recuperare un po’ di ritmo partita ai primi 2, proprio in ottica United.