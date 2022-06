Roma, 40 giorni a ritmi serrati. Con lo Shakhtar la presentazione

Corriere dello Sport (G. Marota) – Dal 5 luglio la Roma si immergerà in 40 giorni di alta intensità per arrivare col pieno di benzina all’esordio di Ferragosto (13 o 14 agosto, data da definire) contro la Salernitana. Pellegrini e compagni in 40 giorni visteranno due Paesi, Portogallo e Israele, giocando complessivamente tra le 7 e 8 amichevoli, in media una ogni 5 giorni.

La convocazione è fissata per martedì 5 luglio a Trigoria. A parte Svilar, Matic ed eventuali nuovi acquisti, gli altri calciatori sono attesi dalle visite mediche di idoneità sportive. Chi è rimasto con le nazionali fino alla seconda settimana di giugno per le gare di Nations League potrà sfruttare altri giorni di ferie e aggregarsi al gruppo direttamente dal 12 luglio, data della partenza per Albufeira, in Algarve.

Il 13 c’è già la prima amichevole contro un avversario da definire, mentre il 16 dovrebbe giocarsi Roma–Nizza e tre giorni dopo Sporting Lisbona–Roma. Venerdì 22 luglio i giallorossi chiuderanno l’esperienza portoghese con un’altra partita, poi rientreranno nella capitale dove potranno riposarsi un paio di giorni prima di tornare al lavoro con l’obiettivo di preparare Roma–Tottenham del 30 luglio ad Haifa, in Israele.

La Roma sta limando gli ultimi dettagli prima di annunciare la sfida allo Shakhtar del 6 agosto, da giocare all’Olimpico o, in alternativa, a Frosinone. Il club vorrebbe presentare la squadra ai tifosi e con l’occasione lanciare un’altra campagna di solidarietà in favore del popolo ucraino.