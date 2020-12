Rogerio, difensore del Sassuolo, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Sassuolo. Queste le sue parole:

ROGERIO A SKY SPORT

“In questo campionato dovremo stare attenti in tutte le partite perché le squadre davanti sono veramente forti tutte quante. Soprattutto la Roma, che ha attaccanti di grandi livello e di esperienza internazionale che conosciamo tutti. Dovremo fare la miglior partita in difesa per portare a casa un risultato positivo“.