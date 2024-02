Gianluca Rocchi ha analizzato le controversie della scorsa giornata di Serie A nel corso della puntata di Open Var in onda su DAZN. In particolare ha posto l’attenzione sul match tra Roma e Inter e sul gol convalidato ad Acerbi:

“Quando ho guardato la partita ho sperato lo convalidassero e non richiamassero l’arbitro al monitor. Però non lo considero un errore del VAR, ho sempre detto di farlo se c’è un dubbio. E avevano un arbitro preparato e bravo (Guida, ndr): corretta la segnalazione, concettualmente è più fuorigioco che no, l’impatto di Thuram sul portiere della Roma è sostanzialmente nullo ma la situazione è limite e in quel caso un on field review non è mai sbagliato”.