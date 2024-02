Dopo la vittoria in campionato contro il Frosinone per 0-3, i giallorossi si prepararono alla prossima sfida europea. Appuntamento giovedì 22 febbraio contro il Feyenoord allo stadio Olimpico. Come di consueto nella prima seduta dopo una partita, chi ha giocato di più ieri ha effettuato lavoro di scarico mentre gli altri si sono allenati in campo. Presenti anche Aouar e Smalling poiché subentrati nel secondo tempo della sfida contro la squadra di Di Francesco.