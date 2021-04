Rivoluzione Roma, svolta vicina: Sarri è in pole per il futuro giallorosso

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – La Roma, a meno di clamorosi colpi di scena, ha deciso di voltare pagina. È Maurizio Sarri il primo nome sul taccuino di Tiago Pinto per il dopo-Fonseca. In questi giorni Fali Ramadani, agente dell’ex tecnico di Napoli e Juve, è in Italia, anche per sistemare il futuro del suo assistito. Tecnicamente è ancora legato alla Juventus: il suo contratto scadrà a giugno ma c’è un’opzione per il prolungamento di un altro anno a 7 milioni di euro. A meno che la Juventus non paghi prima una penale da 2,5 milioni di euro. Facile e molto probabile che tra i due contendenti si trovi un accordo. Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze, trattando proprio la questione-Sarri. E a chi lo conosce bene, Sarri ha infatti già confidato come crede che quella della Roma sia una rosa già molto buona, su cui dover intervenire solo con qualche innesto mirato, soprattutto a livello difensivo. Fonseca sta vivendo serenamente questo momento, avendo oramai capito che il suo futuro non sarà più giallorosso. Un appuntamento tra Tiago Pinto e il tecnico portoghese è già in agenda per la prossima settimana, subito dopo la sfida dell’Old Trafford.