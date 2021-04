Rivoluzione continua: via anche Brambilla

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Ci sono altre novità in vista in società. Cambierà compeltamente il settore commerciale. A fine mese si chiuderà il rapporto con Calvo, ma resterà almeno fino al termine della stagione: i Friedkin gli hanno chiesto di restare fino a giugno. In uscita anche Brambilla, direttore commerciale, richiamato alla Roma un anno fa proprio da Calvo. Adesso nel settore commerciale ha un ruolo apicale Max Van Den Doel. A fare il nome del nuovo direttore marketing proprio il dimissionario Francesco Calvo. Il nuovo responsabile è a capo di una struttura che comprende anche Valerio Gori, Andrea Caloro e Luisa Pedetta.