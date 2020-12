Ritorno di El Shaarawy, Fienga prepara il colpo

Il Tempo (E.Zoti) – La Roma continua a lavorare per riportare El Shaarawy a Trigoria. Dopo la fumata nera dell’ultima sessione estiva, il club di Friedkin non ha perso le speranze di rivedere il Faraone in maglia giallorossa.

