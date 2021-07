Ritiro Roma, seduta mattutina per la squadra: presenti anche i Friedkin

Prosegue senza sosta il ritiro della Roma che porterà all’inizio della stagione che coinciderà con la sfida in Conference League il 19 agosto. I giallorossi sono scesi sul campo d’allenamento iniziando di fatto il quinto giorno di allenamento in Portogallo. Questa mattina però hanno trovato una piacevole sorpresa: Dan e Ryan Friedkin sono sbarcati in Portogallo e si sono catapultati subito allo stadio Municipal di Bela Vista per salutare la squadra e assistere all’allenamento. La squadra di Mourinho si sta preparando in vista dell’amichevole di domani con il Siviglia, in programma domani alle 18.30.