Ritiro in Olanda dopo il Vitesse. Poi si va a Udine

Il Tempo (A. Austini) – Programma speciale per le prossima due trasferte della Roma. Mourinho, partito ieri dopo la gara per Londra, ha deciso insieme ai dirigenti di risparmiare un viaggio alla squadra. Oggi domenica di riposo, domani riprendono gli allenamenti a Trigoria e mercoledì si partirà alla volta dell’Olanda: volo per Eindhoven e trasferimento ad Arnhem, dove il giorno dopo alle 18.45 sfiderà il Vitesse nella gara d’andata degli ottavi di Conference League.

La vigilia del match europeo sarà anche l’occasione per tornare ad ascoltare Mourinho, rimasto in silenzio prima e dopo il Verona e anche ieri. Al termine del match di coppa i giallorossi resteranno in Olanda e si alleneranno lì fino a sabato, prima di spostarsi a Udine per la partita di campionato in casa dei friulani programmata per domenica 13 alle 18. Quindi il rientro nella Capitale per preparare un’altra settimana cruciale: giovedì 17 alle 21 c’è il ritorno all’Olimpico contro il Vitesse, domenica 20 alle 18 arriva il momento del derby