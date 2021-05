La Gazzetta dello Sport – Il raduno e il ritiro della Roma saranno quasi sicuramente a Trigoria. La squadra lì ha tutto quello che serve, compresa la vicinanza al Campus Biomedico per i tamponi quotidiani. C’è comunque una possibilità che Mourinho porti la squadra per una settimana in montagna tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. La società ci sta ragionando su.